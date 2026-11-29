Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik trafosunda art arda meydana gelen patlamaların ardından alevler yükseldi. Patlamalar korkuya neden olurken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Lezgo Parkı içerisindeki elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından yanmaya başlayan trafodan alevler ve yoğun duman yükseldi. Patlama sesleri çevrede bulunan vatandaşların korkuya kapılmasına neden oldu. Trafodaki yangın nedeniyle Hasan Çelebi Mahallesi’nin bir bölümü ile çevresindeki bazı bölgelere elektrik verilemediği öğrenildi.