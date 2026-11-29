Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, özellikle ani su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Hafta boyunca yağışlı havanın etkili olacağı yönündeki tahminlerin ardından Şanlıurfa Valiliği de vatandaşlara yönelik yeni bir meteorolojik uyarı yayımlamıştı.

Şanlıurfa’da sabahın erken saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Valilik, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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