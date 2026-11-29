Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., Eyyübiye ilçesinde Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

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