Şanlıurfa'da aranan 2 hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa’da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T., Eyyübiye ilçesinde Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Aynı çalışmalar kapsamında, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ise Viranşehir ilçesinde Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.