Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Mustafa Ş. idaresindeki 27 FJ 387 plakalı otomobil, Arat Dağı mevkisinde Müslüm K. (47) yönetimindeki 63 FK 226 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Metin Özlü (47) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Burak Şen (13) ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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