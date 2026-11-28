Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan spor tesislerinin açılış törenine katıldı.

Erbakan, yapımı tamamlanan 7 semt sahası, 1 spor tesisi ve 2 fitness salonunun açılış törenindeki konuşmasında, Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tesislerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

2024 yerel seçimlerinde ahlaklı belediyeciliği hakim kılacakları sözünü vererek oy istediklerini belirten Erbakan, Şanlıurfa ve Karaköprü halkının kendilerine teveccüh gösterdiğini belirtti.

O tarihten bu yana Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin canla başla mücadele ederek bütün zorluklara, engellere rağmen ahlaklı belediyecilik anlayışının gereklerini yerine getirdiğini aktaran Erbakan, şöyle konuştu:

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"Ahlaklı belediyecilik ne demektir? Her şeyden önce adalet demektir. Yani ehliyetin ve liyakatin geçerli olduğu bir belediyecilik. Yandaşlığın, torpilin, adam kayırmanın, çifte standardın değil ehliyet, liyakat ve adaletin geçerli olduğu bir belediyecilik anlayışı. Yine adalet demek bize oy vermiş olsun veya olmasın hangi kesimden olursa olsun herkese, bütün Karaköprülülere adil bir şekilde hizmetlerin ulaştırılması demektir. Bu bakımdan değerlendirdiğimiz zaman Karaköprü Belediyemiz gerçekten de en yüksek puanları alıyor ve ahlaklı belediyeciliğin adalet unsurunu en mükemmel şekilde yerine getiriyor."

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Erbakan, Karaköprü Belediyesinin örnek bir belediye olarak ön plana çıktığını kaydetti.

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise katılımından dolayı Erbakan'a teşekkür ederek, tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Duanın ardından tesislerin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Osman Osmanağaoğlu ile İl Başkanı Ahmet Yetimoğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Fatih Erbakan ve beraberindekiler daha sonra Balıklıgöl Yerleşkesi'nde balıklara yem attı, vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.