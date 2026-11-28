Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Siverek-Diyarbakır kara yolunda durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Araçta 1710 sentetik ecza, bir miktar esrar ile 2 hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.K. ile F.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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