Operasyonlarda durdurulan araçlarda yapılan aramada, 5 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ile 1710 sentetik ecza hap ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 operasyon düzenlendi.

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