Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Metin Özlü’nün kullandığı 27 FJ 387 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 FK 226 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Metin Özlü, olay yerinde hayatını kaybederken aynı otomobilde bulunan Mustafa Ş. ye Burak Ş. ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba oğul oldukları öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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