Edinilen bilgilere göre, Siverek ilçesine bağlı Yücelen Mahallesi’nde tarlada çalışma sırasında traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

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