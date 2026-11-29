Şanlıurfa'da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı. Olayda 2 kişi yaralanırken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada pala ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde, Tekke Camii yakınlarında meydana geldi. Şahin M. ile aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu belirtilen Abdullah Mustafa S., Mert E. ve Muhammed Adnan E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine saldırması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları birbirinden ayırdı. Polis ekipleri, olayın büyümesini engellemek için bölgede güvenlik önlemi aldı.

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Yaralanan 2 kişi Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise pala olarak tabir edilen bir suç aleti ele geçirildi.