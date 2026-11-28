Şanlıurfa'da tırın çarptığı 2 yayadan biri öldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tırın çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde tırın çarptığı yayalardan biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
H.E. (51) yönetimindeki 09 AEN 916 plakalı tır, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Yardımcı Yol Kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Öncel (30) ve Tahir Öncel'e (35) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Tahir Öncel olay yerinde hayatını kaybetti, Yasin Öncel ise yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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