Şanlıurfa'da tırın yolun karşısına geçen iki yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaAkçakale kara yolu üzerinde bulunan Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Öncel (35) ve Tahir Öncel'e (35), H.E. idaresindeki 09 AEN 916 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki yaya metrelerce savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Tahir Öncel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Yasin Öncel ise ekiplerce Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Öncel'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.