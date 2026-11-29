Şanlıurfa'da patlayan trafo yangına neden oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik trafosunun patlaması sonucu çıkan yangında bir iş yerinde hasar oluştu.
Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Çıkan yangında trafonun yakınındaki bir iş yerinde hasar oluşurken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi.
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