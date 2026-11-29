Çıkan yangında trafonun yakınındaki bir iş yerinde hasar oluşurken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosu, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

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