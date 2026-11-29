Şanlıurfa'da sağanak sonucu metruk bina çöktü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak nedeniyle metruk bina çöktü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sağanak nedeniyle metruk bina çöktü.
Bağlar Mahallesi Topyolu Caddesi'nde bulunan metruk binanın üst katı, etkili sağanağın ardından çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Siverek Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede binanın boş olduğu belirlendi.
Güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatılan cadde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin molozları temizlemesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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