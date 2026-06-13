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        Şanlıurfa'da su tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da su tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


        Hıdır G. (66) yönetimindeki 63 ADK 947 plakalı su tankeri ile Aziz Ayhan Gümüş'ün (17) kullandığı 63 ALF 723 plakalı otomobil, Dinlence Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü Aziz Ayhan Gümüş ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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