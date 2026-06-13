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        Göbeklitepe'de öğrencilere yenilenebilir enerji eğitimi verildi

        Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'deki "T" şeklindeki anıtsal sütunların güneşle ilişkisi ve yönelimlerinden ilham alınarak hazırlanan proje kapsamında 30 öğrenci, yenilenebilir enerji teknolojilerini yerinde ve uygulamalı eğitimlerle öğrenme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Göbeklitepe'de öğrencilere yenilenebilir enerji eğitimi verildi

        Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'deki "T" şeklindeki anıtsal sütunların güneşle ilişkisi ve yönelimlerinden ilham alınarak hazırlanan proje kapsamında 30 öğrenci, yenilenebilir enerji teknolojilerini yerinde ve uygulamalı eğitimlerle öğrenme fırsatı buldu.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında desteklenen "Göbeklitepe'nin Işığında Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Gelecek" projesi kapsamında 30 öğrenci Göbeklitepe'yi gezdi.

        Proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelen uzman eğitmenler, "T" şeklindeki sütunların güneşe olan yönelimlerini güneş paneli destekli elektronik devre setiyle inceledi.

        Şanlıurfa Bilim Merkezi AR-GE Proje Sorumlusu Berfin Helin Özmen, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi olarak çocuklara yol gösterici olduklarını söyledi.

        Göbeklitepe'den ilhamla çocukları bilim ve teknolojiyle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Özmen, şöyle devam etti:

        "Şanlıurfa Bilim Merkezi olarak çocuklara nereden dokunabilirsek, nasıl fayda sağlayabilirsek bizim için o kadar iyi. Üç okuldan derece alan öğrencileri aldık. Öğrencilerimizle 4 günlük bir program gerçekleştiriyoruz. Bu program kapsamında güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, su enerjisi, doğa, sürdürülebilirlik, atıklardan neler yapabiliriz, kendi şehrimizi nasıl oluşturabiliriz? Güneş enerjisiyle teknolojiyi nasıl bağlayabiliriz? Bunların tamamının müfredat içerisinde eğitimini veriyoruz çocuklara."


        Özmen, Göbeklitepe'de mevcut bir enerjinin olduğunu belirterek "Bu 'T' sütunlarının güneşin ışınlarına göre bir dizilme amacı var. Bunu ilk yapan insanlardan itibaren bir mantıkla yapıyorlar. Biz bu mantığı çocuklara anlatmak istedik aslında. İlk günden bugüne kadar enerjiden, sıcaklıktan bahsettik. Sonra Göbeklitepe'ye geldik ve dedik ki 'T' sütunlara bakalım. Doğum var, ölüm var, üzerine işlenmiş hayvan figürleri var. Bunların hepsinin bir mantığı var, bir açıklaması var, bir mitolojisi var. Bunlardan bahsederken enerjiye de vurgu yapmamız gerekiyor. Çünkü 'T' sütunlarının güneş enerjisi ile bağlantısı var, ışınlarıyla bağlantısı var dedik çocuklara." diye konuştu.


        Berfin Helin Özmen, "Projenin amacı geçmişten geleceğe mucitler yetiştirmek, çocuklara 'icat çıkarma' demek yerine (onları) profesörler yapmak, icat çıkarın demek, onlarla güzel icatlar yapmak, yeni buluşlara sebep vermek, yeni deneyler yapmak." dedi.

        Öğrencilerden Songül Çakıcı ise etkinlik sayesinde yenilenebilir enerjiyi öğrendiklerini, güneş panellerinin nasıl ve nerelerde kullanıldığını uygulamalı gördüklerini belirterek projenin hayata geçirilmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Meryem Yıldırım da etkinlik kapsamında hem Göbeklitepe'yi gezme imkanı bulduklarını hem de uygulamalı eğitim aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

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