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        Şanlıurfa'da Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesince 14 Haziran Pazar günü Yeşilay Bisiklet Turu etkinliği gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da Yeşilay Bisiklet Turu düzenlenecek

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesince 14 Haziran Pazar günü Yeşilay Bisiklet Turu etkinliği gerçekleştirilecek.

        Yeşilay Şanlıurfa Şubesince sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve bağımlılıklardan uzak bir gelecek mesajını güçlendirmek amacıyla düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu, yarın Ali Şelli Parkında saat 10.00'da başlayacak.

        Etkinlik kapsamında katılımcılar arasında yapılacak kura çekilişiyle 5 kişiye bisiklet hediye edilecek.

        Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda düzenlenecek bu anlamlı etkinliğe tüm bisiklet severleri davet ederek, "Sporun, hareketin ve sağlıklı yaşamın enerjisini hep birlikte yaşamak için vatandaşlarımızı Yeşilay Bisiklet Turuna bekliyoruz. Ailelerimizle, gençlerimizle ve çocuklarımızla birlikte sağlıklı yaşam için pedal çevireceğiz. Tüm bisiklet severleri aramızda görmek istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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