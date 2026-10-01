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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlere seslendi:

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlere seslendi:

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret eden gençlere seslenerek, "TEKNOFEST Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da bütün müesseseleriyle yıkılmış dünyayı sizler gibi medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları inşa edecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 19:47 Güncelleme:
        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlere seslendi:

        TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret eden gençlere seslenerek, "TEKNOFEST Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da bütün müesseseleriyle yıkılmış dünyayı sizler gibi medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları inşa edecek." dedi.

        Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

        Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri kapsamında T3 Girişim Merkezi programında gençlere hitap ederek, şöyle konuştu:

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        "TEKNOFEST Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da bütün müesseseleriyle yıkılmış dünyayı sizler gibi medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları inşa edecek. Sizlerin gayreti, sizlerin çabaları sayesinde, bizler de bugün dünyaya baktığımızda bu karanlık ahvalden nasıl kurtuluruz diye düşündüğümüzde umut olarak sizler yıldız gibi parlıyorsunuz."

        Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen T3 Vakfına, yol arkadaşlarına, T3 Girişim Merkezi'ne teşekkür eden Bayraktar, ziyaretçi gençlere de tebriklerini iletti.

        Bayraktar, "TEKNOFEST Şanlıurfa sizlerle daha güzel. Alan çok güzel oldu. Sizlerle daha da güzel oldu. Medeniyetin doğduğu noktadayız. Tarihin sıfır noktasındayız. Geçen gün ben de Göbeklitepe'yi ziyaret etme imkanı buldum. Buradan da inşallah sizlerin gayretleri sayesinde yepyeni bir dünya kurulur yeniden. İmkanınız olursa ziyaret etmenizi tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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        - TEKNOFEST alanındaki teknoloji ve etkinlikler

        Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te muazzam deneyim imkanları, etkinlikler bulunduğuna, her çadırda bir şeyler öğrenildiğine işaret ederek, "Çepeçevre sanattan kültüre, biyoteknoloji, inovasyondan, yapay zekayla kanserin çözümüne çare arayanından blok zincir teknolojilerine, hava savunma silahlarından roketlerini fırlatanlara muazzam bir gençlik, muazzam bir enerji var." diye konuştu.

        Gençlerle birlikte olmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnşallah dünyaya damgasını vuracak nice büyük işleri sizler yapacaksınız. Bizim hikayemiz de böyle ufacık, yüksek enerjili bir takımdı sizler gibi. Ve sizler bir anlamda TEKNOFEST'in de adeta bizim arzuladığımız çıktılarısınız. Liseden itibaren veya ortaokuldan itibaren takım halinde çalışıp en nihayetinde de girişimlere dönüştürüp dünyanın dönüşümüne vesile olmak. Sizleri yürekten tebrik ediyorum. Sağ olun. Var olun. İyi ki varsınız." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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