TEKNOFEST'te gençlere hava trafik kontrolörlüğü deneyimi

ÖMER FARUK SALMAN/KEMAL KARAGÖZ - TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılan gençler, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından kurulan simülatör sayesinde hava trafik kontrolörlüğü mesleğini uygulamalı olarak deneyimliyor.

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