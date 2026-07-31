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        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Viranşehir'de "Huzur 63" operasyonunda 69 araç sürücüsüne ceza uygulandı

        Viranşehir'de "Huzur 63" operasyonunda 69 araç sürücüsüne ceza uygulandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 69 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Viranşehir'de "Huzur 63" operasyonunda 69 araç sürücüsüne ceza uygulandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 69 araç sürücüsüne ceza uygulandı.


        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 401 personelin katılımıyla Viranşehir genelinde "Huzur 63" operasyonu gerçekleştirdi.

        Uygulamada, 2 bin 288 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.


        İlçede 809 aracın sorgulamasını yapan ekipler, eksiği bulunan 69 aracın sürücüsüne idari para cezası uyguladı.




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