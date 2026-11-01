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        Eruh'ta uçurumda mahsur kalan keçi, 4 gün sonra kurtarıldı

        Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyünün kayalıklarında 4 gündür mahsur kalan keçi, Siirt AFAD koordinasyonunda ERKUT (Eruh Arama Kurtarma) ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Eruh'ta uçurumda mahsur kalan keçi, 4 gün sonra kurtarıldı

        Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Bilgili köyünün kayalıklarında 4 gündür mahsur kalan keçi, Siirt AFAD koordinasyonunda ERKUT (Eruh Arama Kurtarma) ekiplerinin özverili çalışmalarıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

        112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen ERKUT ekibinden 6 personel ve 1 araç olay yerine sevk edildi. Bölgedeki sarp arazide, kayalıkların arasında sıkışıp kalan keçi için ekipler seferber oldu. Ekiplerin 3 saat süren yoğun ve titiz çalışması sonucunda keçi, bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine ulaştırıldı. Hayvanların sahibi, ekiplere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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