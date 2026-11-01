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        Siirt'te kurtlar ağıla girdi, 15 koyun telef oldu

        Siirt'te 130 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 15 koyun telef oldu, 5'i yaralandı, 5 hayvan ise kayboldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Siirt'te kurtlar ağıla girdi, 15 koyun telef oldu

        Siirt'te 130 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 15 koyun telef oldu, 5'i yaralandı, 5 hayvan ise kayboldu.

        Olay, Siirt'in Şavuran köyüne bağlı Tatlıpınar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçükbaş hayvan yetiştiricisi Salih Elçiçek ve ailesine ait 130 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla gece saatlerinde 4 kurt girdi. Kurtların sürüye saldırarak panik yaşatmasıyla birlikte ağılda büyük bir kargaşa yaşandı. Saldırı sonucunda 15 küçükbaş hayvan telef olurken, 5 hayvan yaralandı, 5 hayvan ise kayboldu. Yaşanan olayla birlikte büyük bir üzüntü ve ekonomik zararla karşı karşıya kalan Salih Elçiçek ve ailesi, tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek yetkililerden ve ilgili kurumlardan destek beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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