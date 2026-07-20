Kurtalan'da itfaiye ekipleri çıkan yangınları söndürdü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde itfaiye ekipleri 2 ayrı yangın olayına müdahale etti. Kurtalan-Siirt çevre yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde ve Çakıllı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.

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