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        Kurtalan'da itfaiye ekipleri çıkan yangınları söndürdü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde itfaiye ekipleri 2 ayrı yangın olayına müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 17:02 Güncelleme:
        Kurtalan'da itfaiye ekipleri çıkan yangınları söndürdü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde itfaiye ekipleri 2 ayrı yangın olayına müdahale etti.


        Kurtalan-Siirt çevre yolunda seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde ve Çakıllı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.


        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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