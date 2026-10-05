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        Siirt Valisi Kızılkaya, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 21:04 Güncelleme:
        Siirt Valisi Kızılkaya, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti

        Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Siirt Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya tesiste incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen​​​​​​​ Kızılkaya, tesisin "sıfır atık" anlayışıyla hizmet verdiğini, atıkların yeniden değerlendirilmesiyle hem kaynakların verimli kullanıldığını hem de sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

        Şehir genelinde toplu yemek hizmeti sunulan askeri tesisler, öğrenci yurtları, kamu kurumlarının yemekhaneleri ve lokantalar olmak üzere 8 ayrı noktadan toplanan yemek artıklarının, merkez bünyesindeki ünitede işlendiğini aktaran Kızılkaya, bu atıkların hayvan mamasına dönüştürüldüğünü söyledi.

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        Ünitenin günlük 1 ton mama üretme kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Kızılkaya, Siirt Belediyesinin kendi imkanlarıyla merkezde doğal yaşam alanları ve hayvan kulübeleri oluşturduğunu, sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonlarının daha sağlıklı ve güvenli koşullarda gerçekleştirildiğini ifade etti.

        "Güvenli Sokaklar" hedefi kapsamında il merkezi ve ilçelerde toplanan sahipsiz hayvanların merkezde bakım, tedavi ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Kızılkaya, vatandaşlardan cadde ve sokaklarda sahipsiz hayvan görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi vermelerini istedi.

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        Ziyarette Kızılkaya'ya Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Cem Türker ve kaymakamlar eşlik etti.

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