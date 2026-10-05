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        Siirt'te kaçak avlanan kişiye 14 bin 392 lira ceza kesildi

        ​​​​​​​Siirt'te kaçak avlanan kişiye 14 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 14:13 Güncelleme:
        Siirt'te kaçak avlanan kişiye 14 bin 392 lira ceza kesildi

        ​​​​​​​Siirt'te kaçak avlanan kişiye 14 bin 392 lira ceza uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, av koruma ve kontrol ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.​​​​​​​

        Siirt kırsalında yapılan denetimlerde avcılık belgesi olmadan keklik avladığı tespit edilen kişiye 14 bin 392 lira ceza kesildi, tüfeğine de el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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