Siirt'te kaçak avlanan kişiye 14 bin 392 lira ceza kesildi
Siirt'te kaçak avlanan kişiye 14 bin 392 lira ceza uygulandı.
Giriş: 05.10.2026 - 14:13 Güncelleme:
Siirt'te kaçak avlanan kişiye 14 bin 392 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, av koruma ve kontrol ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Siirt kırsalında yapılan denetimlerde avcılık belgesi olmadan keklik avladığı tespit edilen kişiye 14 bin 392 lira ceza kesildi, tüfeğine de el konuldu.
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