Siirt'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Giriş: 05.10.2026 - 18:16 Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Kapıkaya-Yuvalı köyü yolunda 33 AOU 088 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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