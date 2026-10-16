Siirt'te 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 19'u öğrenci 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir okulda kantinde yemek yiyen 19 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.

Ayrıca bir işletmede yemek yiyen biri çocuk 3 kişinin daha gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kantinden ve işletmeden alınacak numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.