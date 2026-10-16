Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Siirt'te 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 19'u öğrenci 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Siirt'te 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 19'u öğrenci 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        İlçedeki bir okulda kantinde yemek yiyen 19 öğrenci rahatsızlandı. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle Kurtalan Devlet Hastanesine götürüldü.

        Ayrıca bir işletmede yemek yiyen biri çocuk 3 kişinin daha gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kantinden ve işletmeden alınacak numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        "Boşanmayı ben istedim"
        "Boşanmayı ben istedim"
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması

        Benzer Haberler

        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 kişi hastaneye kaldırıldı
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 25 kişi hastaneye kaldırıldı
        Siirt'te Mekiye Akyel davasının ilk duruşması görüldü: Sanık yakınları mahk...
        Siirt'te Mekiye Akyel davasının ilk duruşması görüldü: Sanık yakınları mahk...
        Siirt'te 2 yıl sonra aydınlatılan kadın cinayetinde 5 sanık hakim karşısınd...
        Siirt'te 2 yıl sonra aydınlatılan kadın cinayetinde 5 sanık hakim karşısınd...
        Siirt'te eve giren 1 buçuk metrelik yılan 3 saatte yakalandı
        Siirt'te eve giren 1 buçuk metrelik yılan 3 saatte yakalandı
        Siirt'te kız öğrenci yurtlarında yangın tatbikatı: Öğrenci ve personele uyg...
        Siirt'te kız öğrenci yurtlarında yangın tatbikatı: Öğrenci ve personele uyg...
        Siirt'te feci kaza: Araç ters döndü, 1'i bebek 3 kişi yaralandı
        Siirt'te feci kaza: Araç ters döndü, 1'i bebek 3 kişi yaralandı