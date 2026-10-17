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        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 88'e yükseldi

        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 88'e yükseldi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 88'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 22:33 Güncelleme:
        Siirt'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 88'e yükseldi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi sayısı 88'e ulaştı.

        Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin Kayabağlar beldesinde dün gıda zehirlenmesi şüphesinin oluştuğu hatırlatıldı.

        Zehirlenme şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısının 88'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Başvuranların 77'si öğrenci, 11'i sivil olup 55 kişiye ayakta tedavi uygulanmış, 33 kişi ise hastanede yatarak tedavi altına alınmıştır. İlk incelemelerde, rahatsızlanan kişilerin bir kısmının Kayabağlar beldesinde faaliyet gösteren bir işletmeden alınan tavuk dürümü tükettiği belirlenmiştir. Tavuk dürümlerin bir kısmının okul kantininden paketli olarak, bir kısmının ise doğrudan işletmeden satın alındığı öğrenilmiştir. Olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla numuneler alınmış, adli soruşturma kapsamında işletme sahibi gözaltına alınmıştır. İlgili sağlık kuruluşlarımızda vatandaşlarımızın muayene, tedavi ve takip işlemleri titizlikle yürütülmekte olup süreç, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

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        Bu arada, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider ve İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görenleri ziyaret etti, Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş'tan hastaların durumu hakkında bilgi aldı.

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