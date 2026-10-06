Siirt'te yolcu otobüsünde 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeği "İnşa"nın da katıldığı aramada, şüpheliye ait çantalarda 2 bin 650 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bu kapsamda şüpheli A.D'nin İzmir'den Siirt'e uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, yapılan takip sonucu şüphelinin bulunduğu yolcu otobüsünü Siirt-Kurtalan kara yolunda durdurdu.

Siirt'te jandarma ekipleri, durdurduğu yolcu otobüsünde 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirdi ve 1 şüpheliyi yakaladı.

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