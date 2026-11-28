Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop’ta Boyabat Çevre Yolu’nun resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentte ulaşım ve iletişim altyapısına son 24 yılda yaklaşık 132 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi. Boyabat Çevre Yolu ve Türkeli şehir geçişinin aynı gün hizmete sunulacağını belirten Uraloğlu, çevre yoluyla ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılacağını ve şehir geçiş süresinin 20 dakikadan 5 dakikaya düşürüldüğünü ifade etti.

Boyabat Çevre Yolu açılış töreninde konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün Sinop’umuza iki müjdeyle, iki yeni eserle geldik. İlk olarak bulunduğumuz Boyabat Çevre Yolu’nu hep beraber hizmete açıyoruz. Esasında hizmete açmıştık, şimdi resmi açılışını beraberce yapmış oluyoruz. Buradaki törenimizin ardından da Türkeli ilçemize geçerek Türkeli şehir geçişimizin açılışını inşallah yine gün içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Sinop’umuza aynı gün içerisinde iki önemli karayolu projesini daha kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında açılıştan açılışa, eserden esere koşuyoruz. Bu yıl içerisinde önemli karayolu projelerimizi hizmete sunmuştuk. Bugün de Boyabat Çevre Yolu’muzu ve Türkeli şehir geçişimizi hizmete sunmuş olacağız. İnşallah yıl sonuna kadar Malatya Çevre Yolu, Sivas’taki Geminbeli Tüneli, Konya Çevre Yolu, AntalyaAlacabel Tüneli, Van’daki Güzeldere Tüneli, Siirt’te EruhFındık yolu tünelleri ve Şırnak’ta Çukurca yolu Ortabağ tünelleri gibi birçok projemizi de hizmete alacağız" dedi.

REKLAM

"SamsunSinop bölünmüş yolunda mühendislik anlamında dünyada ilk"

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılında başlattığımız bölünmüş yol seferberliğiyle Türkiye’nin ulaşım altyapısını bir baştan bir başa yeniledik. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz bu ulaşım hamlesinden Sinop’umuz da hak ettiği payı aldı ve almaya devam edecek. Son 24 yılda Sinop’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 132 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 2003’te sadece 4 kilometre bölünmüş yol varken bunu 130 kilometreye çıkardık. Sıcak karışım kaplamalı asfalt yol uzunluğunu da 3 kilometreden 254 kilometreye yükselttik. Sinop’un coğrafi şartları nedeniyle ulaşımı güçleştiren virajlı ve dar yolların yerine yüksek standartlı, güvenli ve konforlu yollar inşa ettik. 2003 yılında Sinop’ta hiç tünel yokken bugün 12,8 kilometre uzunluğunda 10 tüneli hizmete açtık. SamsunSinop bölünmüş yolunda mühendislik anlamında dünyada ve Türkiye’de ilklerin uygulandığı, heyelan çözümlerinden tahkimatlarına ve tünellerine kadar önemli bir projeyi hayata geçirdik. Bugün Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan ulaşım koridorumuzun önemli bir halkasını oluşturan Boyabat Çevre Yolu’nu hizmete açıyoruz. Boyabat; Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum illerimizi birbirine bağlayan karayolu koridorlarının kavşak noktasında yer alıyor. Dolayısıyla ilçemiz, şehir içi trafiğinin yanı sıra önemli bir şehirlerarası trafik yükünü de taşıyordu. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ilçe merkezinden geçen ağır taşıtlar ve transit trafik hem şehir içi ulaşımı güçleştiriyor hem de seyahat sürelerini uzatıyordu. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere 8,7 kilometre uzunluğundaki Boyabat Çevre Yolu’muzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Proje kapsamında ayrıca 67 metre uzunluğunda iki adet farklı seviyeli kavşak ve 4,2 kilometre uzunluğunda bağlantı yolu da yaptık. Şehirlerarası transit trafiği ilçe merkezinden çıkardık. Şehir içi trafik ile transit trafiği birbirinden ayırarak hem ilçe sakinlerimizin hem de bu güzergâhı kullanan vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırdık. Boyabat’ın merkezinde trafik yoğunluğunu, gürültüyü ve egzoz kaynaklı hava kirliliğini azaltırken yol ve yaya güvenliğini de artırdık. Yoğun saatlerde 20 dakikayı geçen Boyabat şehir geçişini artık sadece 5 dakikaya düşürdük. Bu sayede yıllık 381 milyon lira zamandan, 53 milyon lira da akaryakıttan olmak üzere toplam 434 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Araçların karbon salımını da yılda 2 bin 500 ton azaltmış olacağız. Boyabat Çevre Yolu’yla sadece ilçemizin şehir içi ulaşımını rahatlatmakla kalmadık, Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımın standardını da yükselttik. Bölgesel yük taşımacılığının daha hızlı ve ekonomik gerçekleştirilmesine imkân sağlayacak bu projemiz, Boyabat’ın üretimine, ticaretine ve Sinop’un ekonomik gelişimine önemli katkılar sunacak."

REKLAM

Sinop’un hava yolu ve denizcilik altyapısının geliştirilmesi noktasında da önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, "2002 öncesinde sivil hava ulaşımına kapatılmış olan Sinop Havalimanı’nı gerekli bakım ve onarım çalışmalarının ardından 2008 yılında yeniden hizmete açtık. Artan yolcu talebini karşılamak için yaklaşık 13 bin metrekare büyüklüğünde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binamızı 2017 yılında hizmete sunduk. 2008 yılında 14 bin 464 olan yolcu trafiğimiz, 2025 yılında 116 bin olarak gerçekleşti. Bugün Sinop ile İstanbul arasında karşılıklı altı seferi de hizmete almış durumdayız" şeklinde konuştu.

REKLAM

Konuşmanın ardından yolun açılışı gerçekleştirildi.