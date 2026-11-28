Sinop’ta polis ekipleri tarafından anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik trafik, kişisel güvenlik ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Mutlu Şehrin Mutlu Çocukları" Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla öğrencilere yönelik eğitim düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Anaokulu ve Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde, polislik mesleğinin tanıtımı, temel trafik bilgileri, kişisel güvenlik, güvenli internet kullanımı ve Acil Çağrı Merkezi konuları ele alındı.

REKLAM

Polis ekipleri tarafından öğrencilere günlük yaşamda güvenlik konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, trafik kurallarının önemi ve dijital ortamda güvenli internet kullanımı hakkında bilgiler verildi. Ayrıca acil durumlarda başvurulması gereken Acil Çağrı Merkezi hakkında öğrenciler bilgilendirildi.