ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, devam eden yatırımları değerlendirmek ve tamamlanan ulaşım projelerini hizmete açmak üzere Sinop’a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu ve Türkeli Şehir Geçici açılışlarını yapmak üzere Sinop’a geldi. Sinop Havalimanı’nda Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, ilk olarak Sinop Valiliği ziyaret etti. Uraloğlu, burada Vali Özarslan ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen basına kapalı toplantıda, kentte yürütülen kamu yatırımları, ulaştırma ve altyapı çalışmaları ile kentin öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

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Bakan Uraloğlu, daha sonra Boyabat ilçesinde Boyabat Çevre Yolu ve Türkeli ilçesinde de Türkeli Şehir Geçici açılışını gerçekleştirecek.