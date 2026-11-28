Yüzde 70 hibe desteğiyle yetiştiricilere teslim edilen çift başlıklı süt sağım makineleriyle üreticilerin iş yükünün hafifletilmesi, sağım işlemlerinin daha hijyenik şartlarda gerçekleştirilmesi ve süt üretiminde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, ilçede hayvancılık faaliyetlerini sürdüren 20 yetiştiriciye yönelik makine dağıtımı, Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

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