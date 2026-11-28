Minik öğrenciler camide buluştu
Sinop'un Gerze ilçesinde, 46 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla "Cami Çocuk Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde, 46 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin katılımıyla "Cami Çocuk Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.
Gerze İlçe Müftülüğü tarafından Ensar Camii'nde düzenlenen programda minik öğrenciler, cami ortamını yakından tanıma ve dini bilgileri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.
Programda konuşan Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, 46 yaş döneminde verilen din eğitiminin önemine değinerek, çocukların küçük yaşlardan itibaren manevi değerlerle buluşmasının önemini vurguladı. Etkinlik kapsamında öğrencilere caminin bölümleri tanıtılırken, namazın nasıl kılınacağı uygulamalı olarak gösterildi. Eğitici ve eğlenceli etkinliklere katılan minik öğrenciler, camide keyifli vakit geçirdi.
Çocukların camileri yakından tanımaları, manevi değerleri öğrenmeleri ve cami sevgisi kazanmalarının amaçlandığı program, öğrencilere yapılan ikramların ardından sona erdi.
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