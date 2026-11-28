Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu ile ilgili, "Yoğun saatlerde 20 dakikayı geçen Boyabat şehir geçişini 5 dakikaya düşürdük. Bu sayede 381 milyon lira zamandan, 53 milyon lira da akaryakıttan olmak üzere yıllık 434 milyon lira ayrıca tasarruf etmiş olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, daha önce bölgede Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

O dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine Sinop-Boyabat yolunun bir an önce bitirilmesi talimatını verdiğini belirten Uraloğlu, "Gece gündüz çalışarak o yolu bitirmiştik. Yaklaşık 50 kilometrelik yola 3 asfalt plenti kurmuştuk. Büyük heyelanlar olmuştu, zor arazilerden geçmiştik ama Cumhurbaşkanımız, 'Sinop'un bu derdini bir an önce çözün, o dağlardan Sinop'a yolu indirmeyin artık, tünelden vadinin içerisinden düzgün bir yol yapın.' demişti. Bize de 2009'da bitirme ve açma nasip olmuştu." diye konuştu.

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Bugün Sinop'a iki müjdeyle geldiklerine işaret eden Uraloğlu, "İlk olarak Boyabat Çevre Yolu'nu hizmete açıyoruz. Ardından Türkeli Şehir Geçişi'mizin açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Sinop'umuza aynı gün içerisinde iki önemli kara yolu projesini daha kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanında açılıştan açılışa, eserden esere koştuklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde Kırkdilim tünelleri, Yalova-Armutlu yolu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ve Erzurum'daki Dallıkavak tünelleri gibi önemli kara yolu projelerimizi hizmete sunmuştuk. Bugün de Çamlıbel Tüneli'nin çalışmalarını başlattık. İnşallah yıl sonuna kadar Malatya Çevre Yolu'nu, Sivas'taki Geminbeli Tüneli'ni, öbür tarafta Konya Çevre Yolu'nu, Antalya Alacabel Tüneli'ni, Van'da Güzeldere Tüneli'ni ki 32 virajı baypas eden, onunla beraber Çamlık Tüneli'ni, Siirt'te Eruh-Fındık yolu tünellerini, Şırnak'ta Çukurca yolunu, Ortabağ tünelleri gibi birçok projemizi de hizmete alacağız. Yani ülkemizin her tarafına dokunmaya devam edeceğiz. Bu projelerin her biri ülkemizin farklı bir köşesinde ulaşım imkanlarını geliştirecek. Bu eserlerimiz de ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

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- Son 24 yılda Sinop'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 132 milyar liralık yatırım yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılında başlattıkları bölünmüş yol seferberliğiyle Türkiye'nin ulaşım altyapısını bir baştan bir başa yenilediklerine dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Son 24 yılda Sinop'un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 132 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 2003'te sadece 4 kilometre bölünmüş yol varken, biz bunu 130 kilometreye çıkardık. Bütün sıcak karışım kaplamalı asfalt yol uzunluğumuz 3 kilometreymiş. Sinop'un coğrafi şartları nedeniyle ulaşımı güçleştiren, virajlı ve dar yollarının yerine yüksek standartlı, güvenli ve konforlu yollar inşa ettik. 2003 yılında Sinop'umuzda hiç tünel yokken bugün 12,8 kilometre uzunluğunda 10 tüneli çok şükür hizmete açtık. Samsun-Sinop bölünmüş yolunda mühendislik anlamında dünyada ve Türkiye'de ilklerin uygulandığı, heyelan çözümlerinden tahkimatlarına, tünellerine kadar mükemmel bir yolu hayata geçirdik. Bu hedefleri bize gösteren Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Allah onun ömrünü sağlıklı, uzun, bereketli yapsın. 100 metre uzunluğundaki 21 köprüyü, 11 kilometre uzunluğundaki 93 köprüyü de yine Sinoplu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Şu anda 8 önemli kara yolu projemizin de yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün de Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan ulaşım koridorumuzun önemli bir halkasını oluşturan Boyabat Çevre Yolu'nu inşallah hizmete açmış olacağız."

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Boyabat'ın Samsun, Kastamonu ve Çorum'u birbirine bağlayan kara yolu koridorlarının kavşak noktasında yer aldığının altını çizen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla ilçemiz kendi şehir içi trafiğinin yanı sıra önemli bir şehirler arası trafik yükünü de taşıyordu. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ilçe merkezinden geçen ağır taşıtlar ve transit trafik hem şehir içi ulaşımı güçleştiriyor hem de seyahat sürelerini uzatıyordu. İşte bu ihtiyaca cevap vermek üzere 8,7 kilometre uzunluğundaki Boyabat Çevre Yolu'muzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Projemiz kapsamında ayrıca 67 metre uzunluğunda iki farklı seviyeli kavşak ve 4,2 kilometre uzunluğunda bağlantı yolunu da inşa etmiş olduk. Şehir içi trafik ile transit trafiği birbirinden ayırarak hem ilçe sakinlerimizin hem de bu güzergahı kullanan vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmış olduk. Boyabat'ın merkezinde trafik yoğunluğunu, gürültüyü ve egzoz kaynaklı hava kirliliğini azaltırken yol ve yaya güvenliğini de artırdık. Yoğun saatlerde 20 dakikayı geçen Boyabat şehir geçişini 5 dakikaya düşürdük. Bu sayede 381 milyon lira zamandan, 53 milyon lira da akaryakıttan olmak üzere yıllık 434 milyon lira ayrıca tasarruf etmiş olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon salınımını da yılda 2 bin 500 ton azaltmış olacağız. Bu da bizim için gerçekten kıymetli."

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Bakan Uraloğlu, Boyabat Çevre Yolu ile sadece ilçenin şehir içi ulaşımını rahatlatmakla kalmadıklarını, Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşım standardını da yükselttiklerini dile getirerek, "Bölgesel yük taşımacılığının daha hızlı ve ekonomik gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak, Boyabat'ımızın üretimine, ticaretine ve Sinop'umuzun ekonomik gelişmesine önemli katkı sağlayacağız. Çevre yolumuz ilçemize, şehrimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Bu yol bir taraftan Kargı üzerinden Ankara'ya, bütün Anadolu'ya bağlanan ayrı güzellikte bir yol. Bunu da özellikle belirtmek isterim." diye konuştu.

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Sinop'un hava yolu ve denizcilik altyapısının geliştirilmesinde de önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, "2002 öncesinde Sinop Havalimanı'mız sivil hava ulaşımına kapatılmıştı. Havalimanımızı gerekli bakım ve onarım çalışmalarını yaparak 2008 yılında sivil havacılığın kullanımına, Sinoplu kardeşlerimizin kullanımına açmıştık. Artan yolcu talebini karşılamak için yaklaşık 13 bin metrekare büyüklüğünde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binamızı da 2017 yılında hizmete sunmuştuk. 2008 yılında 14 bin 464 olan yolcu trafiğimiz 2025 yılında 116 bin olarak gerçekleşmiş durumda. Bugün Sinop ile İstanbul arasında karşılıklı 6 seferi de hizmete almış durumdayız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak durmaksızın yola devam edeceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Sinoplu kardeşlerimizin, Boyabatlı kardeşlerimizin Cumhurbaşkanımıza her daim verdiği destekten dolayı müteşekkiriz. Yolumuzun hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rabb'im kazasız belasız seyretmeyi hepimize nasip etsin." diye konuştu.