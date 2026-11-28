ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Son 24 yılda Sinop’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 132 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik” dedi.

Boyabat Çevre Yolu Açılış Töreni’ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sinop’un ulaşım yatırımlarından önemli ölçüde yararlandığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, kentte gerçekleştirilen ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Sinop-Boyabat yolunun yapım sürecine de değinen Uraloğlu, yolun 2009 yılı Şubat ayında hizmete açıldığını söyledi. O dönemde bölgede görev yaptığını belirten Bakan Uraloğlu, yolun tamamlanması için zorlu arazi ve heyelan koşullarına rağmen yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi. Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız o dönem Başbakanımız, Sinop-Boyabat yolunun bir an önce bitirilmesi talimatını vermişti. Biz de bütün ekibimizle gece gündüz çalışarak o yolu bitirmiştik. Yaklaşık 50 kilometrelik bir yolda 3 asfalt plenti kurmuştuk. Normalde bir tane kurarsınız, biz yolu bitirebilmek için ama biz 3 tane kurmuştuk. Büyük heyelanlar olmuştu, zor arazilerden geçmiştik. Bugün bir bakan olarak o yolu kullanarak buraya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

REKLAM

‘SİNOP’A İKİ ÖNEMLİ ESER KAZANDIRIYORUZ’

Bakan Uraloğlu, “Bugün Sinop’umuza 2 müjdeyle, 2 yeni eserle geldik. İlk olarak bulunduğumuz Boyabat Çevre Yolu’nu hep beraber hizmete açıyoruz. Esasında hizmete açmıştık, şimdi resmi açılışını beraberce yapmış oluyoruz. Buradaki törenimizin ardından da Türkeli ilçemize geçerek, Türkeli şehir geçişimizin açılışını inşallah yine gün içerisinde gerçekleştirmiş olacağız. Sinop’umuza aynı gün içerisinde iki önemli kara yolu projesini daha kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında açılıştan açılışa, eserden esere koşuyoruz. Bu yıl içerisinde önemli kara yolu projelerimizi hizmete sunmuştuk. Bugün de Boyabat Çevre Yolu’muzu ve Türkeli şehir geçişimizi hizmete sunmuş olacağız. İnşallah yıl sonuna kadar Malatya Çevre Yolu, Sivas’taki Geminbeli Tüneli, Konya Çevre Yolu, Antalya-Alacabel Tüneli, Van’daki Güzeldere Tüneli, Siirt’te Eruh-Fındık yolu tünelleri ve Şırnak’ta Çukurca yolu Ortabağ tünelleri gibi birçok projemizi de hizmete alacağız" ifadelerini kullandı.

REKLAM

‘SİNOP’TA 10 TÜNELİ HİZMETE AÇTIK’

Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılında başlattığımız bölünmüş yol seferberliğiyle Türkiye’nin ulaşım altyapısını bir baştan bir başa yeniledik. Ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz bu ulaşım hamlesinden Sinop’umuz da hak ettiği payı aldı ve almaya devam edecek. Son 24 yılda Sinop’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 132 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 2003’te sadece 4 kilometre bölünmüş yol varken, bunu 130 kilometreye çıkardık. Sıcak karışım kaplamalı asfalt yol uzunluğunu da 3 kilometreden 254 kilometreye yükselttik. Sinop’un coğrafi şartları nedeniyle ulaşımı güçleştiren virajlı ve dar yolların yerine yüksek standartlı, güvenli ve konforlu yollar inşa ettik. 2003 yılında Sinop’ta hiç tünel yokken bugün 12,8 kilometre uzunluğunda 10 tüneli hizmete açtık” dedi.

REKLAM

‘BOYABAT ÇEVRE YOLUNU HİZMETE AÇIYORUZ’

Samsun-Sinop bölünmüş yolunda mühendislik anlamında dünyada ve Türkiye’de ilklerin uygulandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

“Heyelan çözümlerinden tahkimatlarına ve tünellerine kadar önemli bir projeyi hayata geçirdik. Bugün Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan ulaşım koridorumuzun önemli bir halkasını oluşturan Boyabat Çevre Yolu’nu hizmete açıyoruz. Boyabat; Sinop, Samsun, Kastamonu ve Çorum illerimizi birbirine bağlayan kara yolu koridorlarının kavşak noktasında yer alıyor. Dolayısıyla ilçemiz, şehir içi trafiğinin yanı sıra önemli bir şehirlerarası trafik yükünü de taşıyordu. Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde ilçe merkezinden geçen ağır taşıtlar ve transit trafik hem şehir içi ulaşımı güçleştiriyor hem de seyahat sürelerini uzatıyordu. Bu ihtiyaca cevap vermek üzere 8,7 kilometre uzunluğundaki Boyabat Çevre Yolu’muzu bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettik. Proje kapsamında ayrıca 67 metre uzunluğunda 2 adet farklı seviyeli kavşak ve 4,2 kilometre uzunluğunda bağlantı yolu da yaptık. Şehirlerarası transit trafiği ilçe merkezinden çıkardık. Şehir içi trafik ile transit trafiği birbirinden ayırarak hem ilçe sakinlerimizin hem de bu güzergahı kullanan vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırdık. Boyabat’ın merkezinde trafik yoğunluğunu, gürültüyü ve egzoz kaynaklı hava kirliliğini azaltırken yol ve yaya güvenliğini de artırdık.”

REKLAM

‘434 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ’

Yoğun saatlerde 20 dakikayı geçen Boyabat şehir geçişini artık sadece 5 dakikaya düşürdüklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Bu sayede yıllık 381 milyon lira zamandan, 53 milyon lira da akaryakıttan olmak üzere toplam 434 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Araçların karbon salımını da yılda 2 bin 500 ton azaltmış olacağız. Boyabat Çevre Yolu’yla sadece ilçemizin şehir içi ulaşımını rahatlatmakla kalmadık, Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımın standardını da yükselttik. Bölgesel yük taşımacılığının daha hızlı ve ekonomik gerçekleştirilmesine imkan sağlayacak bu projemiz, Boyabat’ın üretimine, ticaretine ve Sinop’un ekonomik gelişimine önemli katkılar sunacak” diye konuştu.

REKLAM

2002 öncesinde sivil hava ulaşımına kapatılmış olan Sinop Havalimanı’nı gerekli bakım ve onarım çalışmalarının ardından 2008 yılında yeniden hizmete açtıklarını belirten Uraloğlu, “Artan yolcu talebini karşılamak için yaklaşık 13 bin metrekare büyüklüğünde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binamızı 2017 yılında hizmete sunduk. 2008 yılında 14 bin 464 olan yolcu trafiğimiz, 2025 yılında 116 bin olarak gerçekleşti. Bugün Sinop ile İstanbul arasında karşılıklı altı seferi de hizmete almış durumdayız" ifadelerini kullandı.