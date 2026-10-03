Gerze'de "Yenikent GürzüFest 2026" düzenlendi

Festivalde 4 Ekim Pazar günü çocuk etkinlikleri ve atölye çalışmaları, yerel üretici stantları ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Program kapsamında çeyrek altın ödüllü buzağı güzellik yarışması gerçekleştirilecek.

Festivalin ilk gününde halk oyunları gösterileri, yöresel etkinlikler ve geleneksel köy düğünü canlandırması gerçekleştirildi. Programın akşam bölümünde ise Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Belkıs Akkale sahne alacak.

Sinop Valiliği, Gerze Kaymakamlığı, Yenikent Kalkındırma Derneği ve Gerze YEG iş birliğinde düzenlenen festival, iki gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

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