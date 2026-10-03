Sinop'ta ormanlar sonbahar renklerine bürünüyor
Sinop'un Türkeli ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oluyor.
Giriş: 03.10.2026 - 10:58 Güncelleme:
Sinop'un Türkeli ilçesindeki ormanlık alanlarda sonbahar renkleri hakim oluyor.
Hamamlı köyü mevkisinde gürgen, kayın ile köknar ağaçlarının yoğun bulunduğu bölgede yeşilin tonları, yerini yavaş yavaş sarı ağırlıklı sonbahar renklerine bırakıyor.
Renk geçişiyle görsel şölen sunan ormanlık alan, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Bölgedeki sonbahar güzelliği dron ile görüntülendi.
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