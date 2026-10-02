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        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri GÜNCELLEME - Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan polis memurunun cenazesine ulaşıldı

        GÜNCELLEME - Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan polis memurunun cenazesine ulaşıldı

        Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan polis memurunun cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 16:11 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan polis memurunun cenazesine ulaşıldı

        Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan polis memurunun cansız bedeni bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül'de Sinop merkez Yalı köyü açıklarında teknenin alabora olması sonucu kaybolan gazi polis memuru Numan Şen'in bulunması amacıyla Valilik koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri ile gönüllü balıkçı teknelerinin desteğiyle havadan, karadan, denizden ve deniz altından yürütüldüğü belirtildi.

        Çalışmalar sonucunda Şen'in cansız bedenine saat 11.40 sıralarında ulaşıldığı bilgisi verilen açıklamada, merhum polis memuruna Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarına ve emniyet teşkilatına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

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        Öte yandan, kıyıdan 400 metre açıkta deniz dibinde bulunan polis memuru Şen'in cesedi, deniz polisi botuyla Sinop Limanı'na getirildi.

        Cenaze, daha sonra cenaze aracıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Diğer yandan, Şen'in bulunması için Ankara, Samsun ve Sinop Emniyet müdürlüklerine bağlı polis kurbağa adamların yürüttüğü su altı arama çalışmaları görüntülendi.

        Görüntülerde, polis kurbağa adamların denizde arama yapması ve Şen'in cansız bedenine ulaşması yer alıyor.

        Kentte 30 Eylül'de Yalı köyünden denize açılan polis memurları Numan Şen ile Orhan Gazi Yetiş'in bulunduğu tekne alabora olmuş, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce suda bulunan Yetiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Denizde kaybolan Şen için arama çalışması başlatılmıştı.

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