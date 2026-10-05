Sinop'ta halk oyunları ve münazara eğitimlerine katkı sunan öğretmenlere başarı belgesi verildi

Sinop'ta, Vali Mustafa Özarslan tarafından halk oyunları ve münazara eğitimlerine katkı sunan öğretmenlere başarı belgesi verildi.

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kapsamında Yetenek Atölyesi'nde düzenlenen başarı belgesi takdimi programında konuşan Vali Özarslan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde verdikleri eğitimlere öğretmenlerin önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Bu anlamda Sinop'ta yaşayan çocukların ve ailelerinin çok şanslı olduklarını anlatan Özarslan, şöyle konuştu:

"Aslında ödüllendirmeyi daha önce yapacaktık. Ancak bugüne nasip oldu. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'ne denk gelmesi de güzel oldu. Dolayısıyla tekrar tüm öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum. İyi ki varsınız. Sayınızın artacağını, enerjinizin güçleneceğini, daha çok işler yapacağınıza yürekten inanıyorum.”

REKLAM

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci ise kıymetli bir çalışmaya emek veren öğretmenlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Eğitimlere katkı veren öğretmenlere minnettar olduklarını belirten Cebeci, "​Bütün bu çalışmaların arkasında değerli öğretmenlerimizin emeği var. ​Bir öğrencinin kürsüye çıkıp öz güvenle konuşmasının arkasında da kültürümüzün bir değerli sahnede kurulup yaşatmasının arkasında da öğretmen gayreti, öğretmen sabrı ve öğretmen rehberliği vardır. ​Yıl boyunca emek veren tüm yöneticilerimize ve öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Özarslan tarafından öğretmenlere başarı belgeleri takdim edildi.