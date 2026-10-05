Yeşilay Sinop Şubesi vatandaşları bağımlılıklara karşı bilgilendirdi

Kurulan stantta, çocuklar ve vatandaşlar için çeşitli oyun ve etkinlikler de düzenlenerek farkındalık çalışmalarının eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlandı.

Yeşilay görevlilerince ayrıca bağımlılık türleri, bağımlılığın zararları ve korunma yöntemlerine ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Yeşilay tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan stantta, vatandaşlara, madde bağımlılığı, sigaranın zararları ve teknoloji bağımlılığından korunma yollarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

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