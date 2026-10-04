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        Sinop'ta elektrik direği devrilmesi sonucu 1 işçinin öldüğü olaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, elektrik direğinin devrilmesi sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Sinop'ta elektrik direği devrilmesi sonucu 1 işçinin öldüğü olaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, elektrik direğinin devrilmesi sonucu 1 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Ekim'de meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında elektrik direklerini yenileme çalışmasını yürüten yüklenici firma yetkilileriyle, bir vinç operatörünün de bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 4'ü, savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Hakim karşısına çıkan 4 zanlı, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

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        Boyabat ilçesinde 1 Ekim'de meydana gelen olayda, Adnan Menderes Bulvarı'nda elektrik direklerini yenileme çalışması sırasında vinç yardımıyla yerinden sökülen bir direk, işçilerden Remzi Gökdağ'ın üzerine devrilmiş, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Gökdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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