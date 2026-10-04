Sinop'ta elektrik direği devrilmesi sonucu 1 işçinin öldüğü olaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Boyabat ilçesinde 1 Ekim'de meydana gelen olayda, Adnan Menderes Bulvarı'nda elektrik direklerini yenileme çalışması sırasında vinç yardımıyla yerinden sökülen bir direk, işçilerden Remzi Gökdağ'ın üzerine devrilmiş, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Gökdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Ekim'de meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında elektrik direklerini yenileme çalışmasını yürüten yüklenici firma yetkilileriyle, bir vinç operatörünün de bulunduğu 15 zanlı gözaltına alındı.

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