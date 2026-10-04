Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Sinop'ta yarı maraton koşuldu

        Sinop'ta yarı maraton koşuldu

        Sinop'ta yarı maraton koşusu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Sinop'ta yarı maraton koşuldu

        Sinop'ta yarı maraton koşusu düzenlendi.

        Valilik koordinesinde Türkiye Atletizm Federasyonu, Sinop Eğitim Vakfı ve paydaş kurumlar işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyona, 30 ilden ve 10 farklı ülkeden 700 sporcu katıldı.

        21 ve 10 kilometrelik iki farklı parkurda yapılan yarışmada, sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Organizasyon kapsamında ayrıca halk koşusu da gerçekleştirildi.

        Vali Mustafa Özarslan, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen kupa takdim ve ödül töreninde yaptığı konuşmada, Sinop olarak ilk kez böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutuluk duyduklarını söyledi.

        REKLAM

        Sinop Eğitim Vakfı (SEV) Başkanı Aydın Çengel ise hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere madalya ve ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Prof. Dr. Sözbilir'den deprem fırtınası açıklaması
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Adana ve Osmaniye'de korkutan depremler!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        Fon soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık soruşturma izni talep etti
        İran ABD'nin teklifine karşı ek hususları iletecek
        İran ABD'nin teklifine karşı ek hususları iletecek
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Gökçe dehşet kurbanı! Boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Yasin Kol adliyeye sevk edilecek!
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Otopsi videosu "yok" demişlerdi... 3 Adli Tıp Kurumu görevlisine hapis istemi
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Ethem Özbora hayatını kaybetti
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul!
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        "ABD'den sınır dışı edildiği" iddiasına yalanlama
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor: Kızılay ve Booking gündemde
        AI depremi büyüyor!
        AI depremi büyüyor!
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        Timsah avcısından aldatma yanıtı
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        "Hem yakışıklı hem de iyi oyuncu"
        Birden bire ayrıldı
        Birden bire ayrıldı
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler
        Yılda 33 bin ağaç dikmeliler

        Benzer Haberler

        Gerze'de "Yenikent GürzüFest 2026" düzenlendi
        Gerze'de "Yenikent GürzüFest 2026" düzenlendi
        Sinop'ta ormanlar sonbahar renklerine bürünüyor
        Sinop'ta ormanlar sonbahar renklerine bürünüyor
        Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu ölen gazi polis memuru için tören d...
        Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu ölen gazi polis memuru için tören d...
        GÜNCELLEME - Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan polis memurun...
        GÜNCELLEME - Sinop'ta teknenin alabora olması sonucu kaybolan polis memurun...
        Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı