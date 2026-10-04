Sinop'ta yarı maraton koşuldu

Sinop'ta yarı maraton koşusu düzenlendi.

Valilik koordinesinde Türkiye Atletizm Federasyonu, Sinop Eğitim Vakfı ve paydaş kurumlar işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyona, 30 ilden ve 10 farklı ülkeden 700 sporcu katıldı.

21 ve 10 kilometrelik iki farklı parkurda yapılan yarışmada, sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Organizasyon kapsamında ayrıca halk koşusu da gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Özarslan, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen kupa takdim ve ödül töreninde yaptığı konuşmada, Sinop olarak ilk kez böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutuluk duyduklarını söyledi.

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Sinop Eğitim Vakfı (SEV) Başkanı Aydın Çengel ise hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere madalya ve ödülleri takdim edildi.