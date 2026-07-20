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        Sinop'ta kazaya karışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki hafif ticari araca ve iş yerine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Sinop'ta kazaya karışan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki hafif ticari araca ve iş yerine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Elif D. idaresindeki 57 ABP 050 plakalı hafif ticari araç, Türkeli-Çatalzeytin kara yolunun Çayağazı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 34 PZF 883 plakalı hafif ticari araca ve bir iş yerine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Elif D. ile araçta bulunan Çağla D, Ayşegül T, Nurhan A. ve Özge G. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Park halindeki araçta ve iş yerinde ise hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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