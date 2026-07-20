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        Sinop'ta otomobil ve taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobil ve taksinin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Sinop'ta otomobil ve taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobil ve taksinin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Boyabat-Kastamonu kara yolu Karacaören köyü mevkisinde M.S'nin idaresindeki 06 ECM 48 plakalı otomobil ile C.Y'nin kullandığı 57 T 3067 plakalı taksi çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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