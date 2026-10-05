Sinop'ta uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi tutuklandı
Sinop'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 05.10.2026 - 23:31 Güncelleme:
Sinop'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Sinop-Kastamonu kara yolunda durdurulan bir araçta arama yaptı.
Araçtaki çantalarda yapılan aramalarda, 2 kilo 892 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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