Sinop'ta uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Sinop-Kastamonu kara yolunda durdurulan bir araçta arama yaptı.

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