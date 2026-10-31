Üniversiteli gençlerden Sinop'ta doğaya anlamlı dokunuş

Sinop Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ÜNİDES projesi kapsamında bir araya gelerek çevre temizliği gerçekleştirdi. Öğrenciler, doğaya bırakılan atıkları toplayarak çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturdu.

Sinop Üniversitesi Hemşirelikte Araştırma ve Sosyal Gelişim Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen ÜNİDES Çevre ve İklim Projesi kapsamında çevre temizliği etkinliği düzenlendi. "Tarihten Atığa, Atıktan Değere" sloganıyla gerçekleştirilen Çevre ve İklim Projesi kapsamında Sinop Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir bir gelecek için güçlerini birleştirdi. Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve toplumda doğa bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, çevreye bırakılan atıkları toplayarak doğanın korunmasına katkı sağladı. Etkinlikle, çevre temizliğinin yanı sıra gençlerin çevre sorunlarına karşı duyarlılıklarının artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedeflendi.

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İki üniversitenin öğrencilerini ortak bir amaç etrafında buluşturan çalışma, üniversiteler arası dayanışma ve gönüllülük açısından da örnek oluşturdu. Öğrenciler, küçük adımların birlikte atıldığında büyük değişimlere dönüşebileceğine dikkat çekti.

Etkinliğin sonunda projeye katılan öğrencilere, destek veren kurumlara ve çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür edildi.