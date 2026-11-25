Araştırmacı yazar Abdullah Yaşın, 2. Cizre Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu
Araştırmacı yazar Abdullah Yaşın, 2. Cizre Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.
Araştırmacı yazar Abdullah Yaşın, 2. Cizre Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.
Valilik himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen fuar, bu yıl "Kitapla Buluş" temasıyla gerçekleştiriliyor.
Araştırmacı yazar Abdullah Yaşın, fuarda katıldığı söyleşide, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.
Yazarlık hayatına 1983 yılında yayımladığı "Bütün Yönleriyle Cizre" adlı kitabıyla başlayan Yaşın, kaleme aldığı eserlerin ortaya çıkış sürecini anlattı.
Söyleşinin ardından okurların sorularını yanıtlayan Yaşın, daha sonra kitaplarını imzaladı.
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