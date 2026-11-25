Hırvatistan’da düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda mücadele eden Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, 57 kiloda Fransız rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Final karşılaşmasının ardından altın madalyanın sahibi olan başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle hem Şırnak’a hem de Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, uluslararası arenada elde ettiği başarıyla U23 Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Hırvatistan’ın Porec kentinde 1625 Kasım tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Benek, 57 kilo kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

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Avrupa’nın farklı ülkelerinden sporcuların katıldığı organizasyonda 20 kişilik milli takım kafilesinde yer alan Pınar Benek, şampiyona boyunca başarılı performansıyla öne çıktı. 57 kilo kategorisinde finale yükselen milli boksör, altın madalya mücadelesinde Fransız rakibi Maloe Teresi ile karşılaştı. Finalde rakibini mağlup etmeyi başaran Benek, Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Kariyerine önemli bir başarı daha ekleyen Şırnaklı sporcu, elde ettiği altın madalyayla hem memleketine hem de Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.