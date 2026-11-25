Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Kitapla Buluş" temasıyla düzenlenen 2. Cizre Kitap Fuarı, üçüncü gününde de yazarları ve kitapseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sanat ve Sevgi Sokağında gerçekleştirilen fuarda 51 yayınevi ve çok sayıda yazar, 77 stantta eserlerini sergiliyor. Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, üçüncü gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Fuar kapsamında okurlarıyla bir araya gelen eğitimci yazar Hayati Umut Sönmez, kadim kent Cizre'nin böylesi kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmasının önemine değinerek, "Üstatların ve ilim insanlarının ev sahibi olmuş kadim kent Cizre'nin bu tür fuarlara ev sahipliği yapması bizleri çok etkiledi. Bu organizasyon yeni nesil gençlere ve öğrencilere model oldu. Herkese kitap okumalarını tavsiye ediyorum; çünkü her kitap aslında bir dünyadır ve o dünyayı keşfetmemiz gerekir" dedi.

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"Cizre hep güzeldi, kitapla çok daha güzel olacak''

Araştırmacı yazar Abdullah Kalkan ise Cizre'nin tarihinde edebiyatın her zaman önemli bir yeri olduğunu vurguladı. İkincisi düzenlenen fuarda yer almaktan gurur duyduğunu belirten Kalkan, "Cizre'nin özünde ve tarihinde hep edebiyat vardı. Bu fuar Cizre'nin köklerine dönmesine vesile olacak, çocuklarımızı tekrar kitaplara alıştıracak ve ilçenin potansiyelini ortaya çıkaracaktır. Emeği geçenlerden ve bu etkinliği duyuranlardan Allah razı olsun. Cizre hep güzeldi, kitapla çok daha güzel olacak'' diye konuştu.

Fuarı ziyaret eden öğrenciler de her yaş grubuna hitap eden zengin kitap çeşitliliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçen yılki fuara da katıldığını belirten öğrenci Irmak Kartal, "Fuar alanında çok güzel kitaplar var. Yaşıtlarımıza uygun birçok eser bulunuyor, burayı herkese öneriyorum" şeklinde konuştu.

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Öğrencilerden Yağsel Acar fuarda her yaşa uygun kitapların yer aldığını belirterek herkesi fuara davet ederken, Reyyan Gülşen ise "Burası çok güzel, çok beğendiğim kitaplar var. Buradan 2 kitap aldım, herkese gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.